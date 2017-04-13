Экс-глава администрации поселка Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий
Уголовное дело поступило в Балахнинский городской суд Нижегородской области.
Уголовное дело поступило в Балахнинский городской суд Нижегородской области.
Экс—глава администрации п. Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий.
Как сообщает объединённая
Обвиняемый в нарушение действующего законодательства незаконно передал ООО обязательства по организации предоставления третьим лицам и сторонним организациям торговых мест в связи с проведением международного фестиваля современной музыки и технологий на период времени с 22 июля 2016 г. по 24 июля 2016 г.
Исполняющий обязанности директора ООО, действующая в силу вышеуказанного соглашения, сообщила индивидуальным предпринимателям, что предоставление торгового места и разрешение на размещение объектов мелкооптовой сети производится на платной основе. В результате индивидуальным предпринимателям причинен материальный ущерб на общую сумму 191 тыс. рублей.
Уголовное дело поступило в Балахнинский городской суд Нижегородской области.