Экс-глава администрации поселка Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий

Экс—глава администрации п. Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области. мужчина осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе выдачу разрешения на размещение палатки или передвижного объекта мелкорозничной сети на территории муниципального образования «Рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района на период проведения международного фестиваля современной музыки и технологий на безвозмездной основе.

Обвиняемый в нарушение действующего законодательства незаконно передал ООО обязательства по организации предоставления третьим лицам и сторонним организациям торговых мест в связи с проведением международного фестиваля современной музыки и технологий на период времени с 22 июля 2016 г. по 24 июля 2016 г.

Исполняющий обязанности директора ООО, действующая в силу вышеуказанного соглашения, сообщила индивидуальным предпринимателям, что предоставление торгового места и разрешение на размещение объектов мелкооптовой сети производится на платной основе. В результате индивидуальным предпринимателям причинен материальный ущерб на общую сумму 191 тыс. рублей.

Уголовное дело поступило в Балахнинский городской суд Нижегородской области.