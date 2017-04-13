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12:05 (мск), источник: Kazinform

Ураган в Таразе: полсотни поваленных деревьев и неработающие светофоры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Таразе ликвидируют последствия пронесшегося урагана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Накануне в ДЧС Жамбылской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильный ливень, усиление юго-западного, западного ветра до 15−20 и порывы ветра до 30 метров в секунду.

С вечера 12 апреля в Таразе не прекращался сильный дождь и бушевал ветер. Были повалены деревья, водители столкнулись с невозможностью проехать по наиболее оживленной городской дороге — проспекту Абая, так как упавшее дерево перекрыло движение. В городе не работают светофоры, в отдельных районах отключалось электроснабжение.

Как пояснил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Бакытжан Жаксылыков, на данный момент по областному центру зафиксировано 55 поваленных деревьев и 18 случаев обрывов электропроводов.

«Сейчас бригады убирают упавшие деревья, уже освобожден проезд по проспекту Абая. Поступило 80 заявок от жителей областного центра на отключение света. На участках, где не работают светофоры, должны дежурить наряды дорожной полиции», — рассказал Бакытжан Жаксылыков, уточнив, что жертв и разрушений нет.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Таразе ожидается переменная облачность, без осадков, временами туман. Температура воздуха ночью составит +3 +5 градусов, днем +15 +17 градусов. В горных районах Жамбылской области возможен дождь, местами сильный, с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, порывы ветра до 23 — 30 метров в секунду. Ночью 14 — 15 апреля по области местами ожидается понижение температуры до 0 — 5 мороза.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках Жамбылской области ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока», — сообщили в ДЧС Жамбылской области.

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