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12:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Лжеприставы в Хабаровске разыскивают мнимых должников по алиментам

За информацию «сотрудники госоргана» готовы заплатить.

Источник: Агентство «Москва»

Сотрудники краевого управления ФССП обнаружили в Instagram страницу, которую ведут приставы-самозванцы: прикрываясь названием и символикой федерального ведомства, неизвестные разыскивают автомобили хабаровчан, которые якобы не платят алименты. За предоставленную информацию авторы обещают вознаграждение. Как выяснилось, сотрудников Федеральной службы судебных приставов владельцы этих автомобилей не интересуют: по данным ведомства, страницу создали представители микрофинансовой организации, которые гоняются за недобросовестными заемщиками, сообщает портал «Губерния».

Фотографии автомобилей появились в Instagram на странице pristav27 несколько дней назад. Наряду с сообщением о розыске машин «алиментщиков» на странице публикуют призывы о помощи детям.

«Каждый может помочь детям. Помогите найти машины должников по алиментам. Посмотрите по сторонам. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируем», — пишут лжеприставы.

Представители управления Федеральной службы судебных приставов заявили, что никакого отношения к подобным сообщениям не имеют и такими способами розыска имущества должников не пользуются. Как удалось выяснить, к этой деятельности имеет отношение микрофинансовая организация.

«Микрофинансовая организация дала людям займ, который позволил им приобрести автомобили, однако получить свои деньги назад компания не смогла и решила таким образом вернуть деньги — разместила в аккаунте Instagram сообщения с фотографиями авто, которые якобы принадлежат алиментным должникам. Предполагалось, что пользователи начнут делиться информацией о нарушителях [помогут авторам] найти неплательщиков. При этом злоумышленники использовали символику Федеральной службы судебных приставов и словосочетание “судебный пристав”», — рассказал сотрудник пресс-службы управления ФССП по Хабаровскому краю Константин Ермаков.

Сотрудники ведомства надеются привлечь создателей страницы к ответственности по статье «Мошенничество». Как пояснил Константин Ермаков, злоумышленникам также может грозить ответственность за использование герба и названия службы, однако, согласно Кодексу об административных правонарушениях, она наступит лишь в случае, если речь идет о юридическом лице. Для физических лиц наказание за такие деяния не предусмотрено.

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