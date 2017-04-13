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12:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Рыбак из Новосибирска утопил свой автомобиль в Обском водохранилище

Днем 12 апреля недалеко от Пичуговских островов на Обском водохранилище начал тонуть автомобиль Chevrolet Niva, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Днем 12 апреля недалеко от Пичуговских островов на Обском водохранилище начал тонуть автомобиль Chevrolet Niva. Машина принадлежит рыбаку, который выехал на лед недостаточной толщины. .

В спасении авто приняло участие 40 человек и 15 единиц техники. Машина успела уйти наполовину под воду, но с помощью буксира ее успели вызволить из воды до полного потопления.

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