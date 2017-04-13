Рыбак из Новосибирска утопил свой автомобиль в Обском водохранилище

Днем 12 апреля недалеко от Пичуговских островов на Обском водохранилище начал тонуть автомобиль Chevrolet Niva. Машина принадлежит рыбаку, который выехал на лед недостаточной толщины. .

В спасении авто приняло участие 40 человек и 15 единиц техники. Машина успела уйти наполовину под воду, но с помощью буксира ее успели вызволить из воды до полного потопления.