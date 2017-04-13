Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин объяснил, почему США и Запад объединились против России
Эксперты оценили шансы США победить ПВО РФ в Сирии
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителя Аши за убийство пенсионера отправили в колонию на 18 лет

45-летний мужчина распивал спиртное с погибшим у него в доме.

Жителя Аши признали виновным в убийстве пенсионера и в разбойном нападении на его дом, сообщают в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд установил, что 9 апреля 2016 года в посёлке Новозаречный 45-летний Алексей Чистяков со своим знакомым находился в доме потерпевшего. Мужчины распивали спиртное, после чего напали на хозяина с ножом. Пенсионер от полученных ранений скончался на месте.

Злоумышленников задержали жители посёлка неподалеку от места преступления.

Чистякова приговорили к 18 годам 3 месяцам в колонии особого режима, с дополнительным наказанием — ограничением свободы сроком на два года. В пользу сына убитого в качестве компенсации морального вреда взысканы 400 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Березовый сок бесценен: в чем польза и как собирать
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
СКР предложил блокировать счета подозреваемых на 30 дней
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Оппозиционер Мальцев задержан за применение насилия к полиции
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь