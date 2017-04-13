Жителя Аши за убийство пенсионера отправили в колонию на 18 лет
45-летний мужчина распивал спиртное с погибшим у него в доме.
45-летний мужчина распивал спиртное с погибшим у него в доме.
Жителя Аши признали виновным в убийстве пенсионера и в разбойном нападении на его дом, сообщают в
Суд установил, что 9 апреля 2016 года в посёлке Новозаречный 45-летний Алексей Чистяков со своим знакомым находился в доме потерпевшего. Мужчины распивали спиртное, после чего напали на хозяина с ножом. Пенсионер от полученных ранений скончался на месте.
Злоумышленников задержали жители посёлка неподалеку от места преступления.
Чистякова приговорили к 18 годам 3 месяцам в колонии особого режима, с дополнительным наказанием — ограничением свободы сроком на два года. В пользу сына убитого в качестве компенсации морального вреда взысканы 400 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.