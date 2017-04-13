Появилось видео, как тушат страшный пожар в Башкирии
Огнем занялась квартира в высотке.
Огнем занялась квартира в высотке.
Днем 13 апреля в Нефтекамске, около 11 часов, на улице Строителей в девятиэтажке вспыхнул пожар. На место вскоре подъехали спасатели, пожарным пришлось подниматься по автолестнице, чтобы справиться с бушующим пламенем. А огонь уже перекинулся с восьмого на девятый этаж.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
— С квартирой все нормально, это балкон загорелся. Может с девятого
Процесс тушения пожара сняли на камеру очевидцы, позже видео появилось на сайте Делогазеты.