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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Появилось видео, как тушат страшный пожар в Башкирии

Огнем занялась квартира в высотке.

Днем 13 апреля в Нефтекамске, около 11 часов, на улице Строителей в девятиэтажке вспыхнул пожар. На место вскоре подъехали спасатели, пожарным пришлось подниматься по автолестнице, чтобы справиться с бушующим пламенем. А огонь уже перекинулся с восьмого на девятый этаж.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

— С квартирой все нормально, это балкон загорелся. Может с девятого кто-то окурок кинул, и он попал случайно, не знаю точно, — написала местная жительница в соцсети.

Процесс тушения пожара сняли на камеру очевидцы, позже видео появилось на сайте Делогазеты.

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