Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшие
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в Главном управлении МЧС России по Брянской области.
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в Главном управлении МЧС России по Брянской области.
Около 8.15 на перекрестке у поселка Добрунь Брянского района столкнулись «Газель», перевозившая груз хлеба, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с белорусскими номерами. Оба водителя получили травмы. Спасатели деблокировали пострадавших, они госпитализированы.
Причину и обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.