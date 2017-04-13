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13:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшие

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в Главном управлении МЧС России по Брянской области.

Источник: БЕЛТА

Около 8.15 на перекрестке у поселка Добрунь Брянского района столкнулись «Газель», перевозившая груз хлеба, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с белорусскими номерами. Оба водителя получили травмы. Спасатели деблокировали пострадавших, они госпитализированы.

Причину и обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.

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