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12:40 (мск), источник: УНИАН

ДТП с участием авто Савченко: сестра нардепа рассказала подробности инцидента

Сестра Надежды Савченко Вера рассказала подробности инцидента, который произошел утром в Деснянском районе Киева. Вера рассказала, что за рулем автомобиля была она, передает ТСН.

Источник: УНИАН

А во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения была минимальной. «Я женщину не сбивала, просто толкнула», — заверила Вера.

Пострадавшая пожаловалась на боли в колене. Надежда Савченко вышла из авто и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с заморозкой от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.

Далее Надежда уехала по своим делам, а на месте происшествия осталась Вера.

«Это моя проблема», — подчеркнула Вера Савченко, призывая не приплетать к инциденту Надежду.

Сейчас Вера остается на месте происшествия, также на связи с врачами, чтобы узнать, какое лечение необходимо пострадавшей.

Как стало известно ТСН из собственных источников, женщину доставили в больницу скорой помощи, она получила незначительные повреждения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Троещине автомобиль с Савченко сбил пожилую женщину.

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