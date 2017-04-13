В Челябинске на «зебре» сбита женщина с 9-месячным ребенком

В Металлургическом районе Челябинска автомобиль сбил женщину с девятимесячным ребенком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД, на пересечении улиц Хмельницкого и Румянцева 57-летний водитель ВАЗ-111730 во время поворота налево совершил наезд на женщину 1978 года рождения.

«Челябинка с детской коляской переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — уточнили в Госавтоинспекции.

От удара коляска, в которой находился младенец, перевернулась. «Чудом ребенок не получил травм», — уточнили в ведомстве, добавив, что у женщины врачи диагностировали многочисленные ушибы.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование.

При аналогичных условиях спустя несколько часов в том же районе пострадала еще одна женщина.

«Возле дома 3 по улице Черкасская женщина 1994 года рождения не справилась с управлением Kia, совершила наезд на 50-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в ГИБДД.

Пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.