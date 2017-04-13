Начальник лесничества в Омской области покрывал «черных» лесорубов

В Тарский городской суд направлено уголовное дело в отношении начальника отдела Тарского лесничества Главного управления лесного хозяйства Омской области Николая Каменецкого. Прокуратура обвиняет лесничего в превышении должностных полномочий.

Тарская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело после проверки сообщений из СМИ: сообщалось о незаконной рубке леса на самовольно занятом жителем Омской области лесном участке на территории археологического памятника федерального значения «Могильник Айткулово-II» рядом с деревней Айткулово, расположенной в Тарском районе. С 29 июля по 1 августа 2016 года там вырубили 56 деревьев.

Как установили следствие, Каменецкий узнал о незаконной вырубке, однако решил «прикрыть» лесорубов. В ведомости он указал, что вырубили не 56 деревьев, а 1 сосну и 1 березу, а также снизил причиненный государству ущерб — с 260 тысяч до 4,6 тысяч рублей.

Протокол об административном нарушении он составил не невиновного человека, не имеющего отношения к вырубке. Каменецкий сам же за него расписался и поставил печать, тем самым подставив невинного.

Коварный план лесоруба раскрылся прокуратурой только через 3 месяца. Прокуратура Омской области внесла представление начальнику Главного управления лесного хозяйства Омской области из-за нарушений во время государственного лесного надзора.

В результате начальнику Тарского лесничества Николаю Каменецкому и инженеру лесного хозяйства Юрию Боженкову сделали выговор. Свою вину Николай Каменецкий признал.