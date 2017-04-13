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17:49 (мск), источник: КалининградLive

Суд взыскал 250 тысяч компенсации за травму ребенка, полученную в детсаду

ИА Бесспорно RU. В Калининградской области в районный суд обратилась N. в интересах своего несовершеннолетнего сына S. с иском к дошкольному учреждению о взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование истица указала, что летом 2016 года в помещении спальной комнаты ее сын упал с третьего яруса раскладной кровати-каскада, получив травму руки. После случившегося ребенок находился на стационарном лечении, перенес две операции, а затем лечился амбулаторно. Однако до настоящего времени здоровье несовершеннолетнего сына истицы так и не восстановилось.

Обращаясь в суд, истица указала, что в результате происшествия ей и ее ребенку был причинен моральный вред, прокомментировали информационному агентству Rainbow в пресс-службе областного суда, не указавшей наименование суда первой инстанции.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.

В силу чт. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

На основании представленных доказательств суд пришел к выводу о наличии вины персонала дошкольного учреждения в причинении вреда здоровью несовершеннолетнего сына истицы, в связи с чем суд счел, что организация должна нести ответственность. Данный вывод суда не оспаривался представителям дошкольного учреждения.

Районный суд решил взыскать с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в пользу истицы N. в размере 50 000 рублей, а также в пользу ее несовершеннолетнего сына — в размере 200 000 рублей. Кроме того с ответчика в пользу матери пострадавшего также взысканы расходы на оказание юридических услуг в размере 6 000 рублей.

На данное решение была подана апелляционная жалоба в областной суд в Калининграде. Организация оспаривала размер взысканной компенсации. Однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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Суд взыскал 250 тысяч компенсации за травму ребенка, полученную в детсаду
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