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17:55 (мск), источник: "Российская газета"

Волгоградца задержали за выращивание галлюциногенных грибов

Волгоградские наркополицейские задержали 34-летнего жителя Советского района города по подозрению в культивировании галлюциногенных грибов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Расследуя ранее возбужденное уголовное дело по незаконному обороту наркотических средств, оперативники провели обыск дома у одного из подозреваемых. На съемной квартире они обнаружили грибницу, споры и минеральные удобрения.

Мужчина выращивал псилоцибиновые грибы и продавал их через интернет. Он сам соорудил специальное оборудование, в которое поместил банки со стерилизованным субстратом и спорами. Грибовод-любитель поддерживая в помещении необходимые климатические условия.

Своим клиентам он отправлял по почте шприцы со спорами грибов. Подозреваемый сознался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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