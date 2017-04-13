Волгоградца задержали за выращивание галлюциногенных грибов

Расследуя ранее возбужденное уголовное дело по незаконному обороту наркотических средств, оперативники провели обыск дома у одного из подозреваемых. На съемной квартире они обнаружили грибницу, споры и минеральные удобрения.

Мужчина выращивал псилоцибиновые грибы и продавал их через интернет. Он сам соорудил специальное оборудование, в которое поместил банки со стерилизованным субстратом и спорами. Грибовод-любитель поддерживая в помещении необходимые климатические условия.

Своим клиентам он отправлял по почте шприцы со спорами грибов. Подозреваемый сознался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.