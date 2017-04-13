Волгоградца задержали за выращивание галлюциногенных грибов
Волгоградские наркополицейские задержали 34-летнего жителя Советского района города по подозрению в культивировании галлюциногенных грибов, сообщает
Волгоградские наркополицейские задержали 34-летнего жителя Советского района города по подозрению в культивировании галлюциногенных грибов, сообщает
Расследуя ранее возбужденное уголовное дело по незаконному обороту наркотических средств, оперативники провели обыск дома у одного из подозреваемых. На съемной квартире они обнаружили грибницу, споры и минеральные удобрения.
Мужчина выращивал псилоцибиновые грибы и продавал их через интернет. Он сам соорудил специальное оборудование, в которое поместил банки со стерилизованным субстратом и спорами.
Своим клиентам он отправлял по почте шприцы со спорами грибов. Подозреваемый сознался в содеянном.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.