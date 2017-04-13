Устроивший поножовщину в Сормовском районе нижегородец предстанет перед судом. Как сообщает региональное СУ СК России, ЧП произошло 27 февраля 2017 года в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, стал очевидцем ссоры. Утихомирить ссорящихся гражданин решил по-своему — достал нож и ударил мужчину, который, по его мнению, обижал женщину.

Медикам удалось спасти 32-летнего пострадавшего.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме.

Кстати, ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением и направлено в суд для рассмотрения по существу.