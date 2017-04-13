Устроивший поножовщину в Сормовском районе нижегородец предстанет перед судом
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением и направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Устроивший поножовщину в Сормовском районе нижегородец предстанет перед судом. Как сообщает региональное СУ СК России, ЧП произошло 27 февраля 2017 года в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме.
Кстати, ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением и направлено в суд для рассмотрения по существу.