В Виннице от взрыва гранаты погиб военнослужащий, трое людей ранены
В Виннице, около 2:30 ночи произошел взрыв, вследствие которого погиб 20-летний военнослужащий ВСУ, а трое его знакомых были ранены.
В Виннице, около 2:30 ночи произошел взрыв, вследствие которого погиб 20-летний военнослужащий ВСУ, а трое его знакомых были ранены.
Инцидент случился неподалеку от винницкого дома культуры.
Ночью в отделение местной полиции поступило сообщение о взрыве на улице Замостянской, сообщила
От взрыва пострадал его 26-летний сослуживец, а также гражданские — 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Военные находились в краткосрочном отпуске.
Сейчас происходят следственные работы на месте происшествия. По данным полиции, на месте взрыва изъяты 5 патронов разного калибра, РПГ-26, 2 дымовые шашки, а также 3 рычага запалов к осколочным гранатам. Происхождение оружия уточняется. Открыто производство по 115 статье УК (с «несчастный случай»).