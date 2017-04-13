В Виннице от взрыва гранаты погиб военнослужащий, трое людей ранены

Инцидент случился неподалеку от винницкого дома культуры.

Ночью в отделение местной полиции поступило сообщение о взрыве на улице Замостянской, сообщила пресс-служба Нацполиции. Начальник взрывотехнического департамента полиции Валентин Мельник заявил, что взрыв произошел после того, как погибший достал из сумки предмет, похожий на гранату.

От взрыва пострадал его 26-летний сослуживец, а также гражданские — 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Военные находились в краткосрочном отпуске.

Сейчас происходят следственные работы на месте происшествия. По данным полиции, на месте взрыва изъяты 5 патронов разного калибра, РПГ-26, 2 дымовые шашки, а также 3 рычага запалов к осколочным гранатам. Происхождение оружия уточняется. Открыто производство по 115 статье УК (с «несчастный случай»).