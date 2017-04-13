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14:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Интерпола нашли шесть угнанных иномарок в Иркутской области

Автомобили были похищены в период с 2003 по 2016 годы.

Сотрудники Интерпола в Иркутской области совместно с Госавтоинспекцией, экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии выявили шесть автомобилей, находящиеся в федеральном розыске. При проверке полученных сведений выяснилось, что иномарки были похищены в период с 2003 по 2016 годы. Об это ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудниками установлено, что два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Honda CR-V были похищены в Санкт-Петербурге, Mazda CX-5 — в Екатеринбурге, Toyota Vista — в Хабаровске. И владельцами внедорожника Lexus LX 470 и универсала Honda Avancier оказались жители Иркутской области, из Братска и Куйтуна соответственно.

«В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем, полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.

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