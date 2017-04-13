Сотрудники Интерпола нашли шесть угнанных иномарок в Иркутской области
Автомобили были похищены в период с 2003 по 2016 годы.
Автомобили были похищены в период с 2003 по 2016 годы.
Сотрудники Интерпола в Иркутской области совместно с Госавтоинспекцией,
Сотрудниками установлено, что два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Honda
«В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства», — отметили в ведомстве.
Вместе с тем, полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.