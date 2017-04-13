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12:53 (мск), источник: СуперОмск

Омич среди бела дня спилил дорожный знак, чтобы сдать в металлолом

Мужчина даже не стал дожидаться ночи, чтобы украсть 4-метровый знак.

Мужчину с дорожным знаком в руках заметили росгвардейцы на ул. Красных Зорь около 12 часов дня 12 апреля. Мужчина рассказал остановившим его сотрудникам, что знак давно лежал на обочине дороги. Однако на 4-метровой трубе виднелись свежие следы спила, а сам знак был слишком чистым.

Вскоре удалось выяснить, что знак, обозначающий сужение дороги, был украден с перекрестка улиц 8-я линия и Красных Зорь, где были обнаружены следы демонтажа.

Знак «Сужение дороги» предупреждает автолюбителей о начале опасного участка пути, а значит, его отсутствие могло привести к аварии.

Злоумышленник был задержан.

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