Омич среди бела дня спилил дорожный знак, чтобы сдать в металлолом

Мужчину с дорожным знаком в руках заметили росгвардейцы на ул. Красных Зорь около 12 часов дня 12 апреля. Мужчина рассказал остановившим его сотрудникам, что знак давно лежал на обочине дороги. Однако на 4-метровой трубе виднелись свежие следы спила, а сам знак был слишком чистым.

Вскоре удалось выяснить, что знак, обозначающий сужение дороги, был украден с перекрестка улиц 8-я линия и Красных Зорь, где были обнаружены следы демонтажа.

Знак «Сужение дороги» предупреждает автолюбителей о начале опасного участка пути, а значит, его отсутствие могло привести к аварии.

Злоумышленник был задержан.