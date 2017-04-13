В акватории Сочи плавает еще одна канализационная труба

Труба была обнаружена 12 апреля в 200−250 метрах от берега в районе Адлерского железнодорожного вокзала. Длина находки, по словам очевидцев, составляет около 30−40 метров, и по виду она очень похожа на 200-метровую трубу, что уже второй месяц находится на пляже Имеретинской бухты, сообщает «Макс портал».

Как ранее сообщал «Югополис», 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, до сих пор находится на одном из сочинских пляжей. Старая канализационная труба «украшает» сочинский пляж уже в течение 2 месяцев.

При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. Старая труба так и лежит на пляже, а новая пока лишь «заказана».

Сообщалось также, что параллельно с восстановительными работами будет проведено расследование инцидента, по результатам которого мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.

По предварительной оценке ущерб составляет около 100 млн рублей.

Экологическая ситуация в Сочи продолжает оставаться сложной. Как сообщал «Югополис», 12 апреля в соцсетях начали стремительно распространяться сообщения о том, что жители микрорайона Мамайка задыхаются от невыносимого запаха, исходящего от реки Псахе. Прибрежная вода в море, куда впадает речка, потемнела. Сочинцы заподозрили, что в горную речку сбрасывают канализационные стоки.