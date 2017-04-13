Пьяный охранник открыл стрельбу по прохожим в центре Петербурга

В центре Петербурга пьяный охранник стрелял по прохожим, передает информагентство Nation News. Инцидент произошел около 19.40 12 апреля у дома № 11 по улице Ломоносова.

Сотрудник частного охранного предприятия «Титан» открыл огонь из пистолета, а потом начал приставать к прохожим под предлогом проверки сумок. Очевидцы вызвали полицию, и стражи порядка задержали 47-летнего дебошира. У мужчины изъяли пистолет МР-79, а на месте происшествия нашли гильзу и патрон калибра 9 миллиметров.