Пьяный охранник открыл стрельбу по прохожим в центре Петербурга
Дебошир приставал к людям под предлогом проверки их сумок.
Дебошир приставал к людям под предлогом проверки их сумок.
В центре Петербурга пьяный охранник стрелял по прохожим, передает информагентство Nation News. Инцидент произошел около 19.40 12 апреля у дома № 11 по улице Ломоносова.
Сотрудник частного охранного предприятия «Титан» открыл огонь из пистолета, а потом начал приставать к прохожим под предлогом проверки сумок. Очевидцы вызвали полицию, и стражи порядка задержали 47-летнего дебошира. У мужчины изъяли пистолет МР-79, а на месте происшествия нашли гильзу и патрон калибра 9 миллиметров.
Руководство «Титана» сообщило, что утром сотрудник был отстранен от службы