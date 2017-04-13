Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Как красиво оформить нишу в интерьере
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пьяный охранник открыл стрельбу по прохожим в центре Петербурга

Дебошир приставал к людям под предлогом проверки их сумок.

В центре Петербурга пьяный охранник стрелял по прохожим, передает информагентство Nation News. Инцидент произошел около 19.40 12 апреля у дома № 11 по улице Ломоносова.

Сотрудник частного охранного предприятия «Титан» открыл огонь из пистолета, а потом начал приставать к прохожим под предлогом проверки сумок. Очевидцы вызвали полицию, и стражи порядка задержали 47-летнего дебошира. У мужчины изъяли пистолет МР-79, а на месте происшествия нашли гильзу и патрон калибра 9 миллиметров.

Руководство «Титана» сообщило, что утром сотрудник был отстранен от службы из-за алкогольного опьянения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
7 петербургских мостов: любопытные факты истории
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Дамаск: коалиция ударила по складу химоружия ИГ
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Фильм Звягинцева вошел в программу Каннского кинофестиваля
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь