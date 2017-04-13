Соколовскому вынесут приговор до майских праздников
Оправдают вряд ли.
Оправдают вряд ли.
Приговор 22-летнему блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в екатеринбургском
«Дело Соколовского завершается. До 01 мая 2017 года, скорее всего, будет вынесен приговор. Суд просто перенесет заключение экспертов на бумагу… а прения состоятся ориентировочно 27 апреля 2017 года», — написал защитник. Он добавил, что следует ожидать обвинительного вердикта.
Соколовского обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. По данным следствия, за 3 года он разместил на своем канале YouTube 9 провокационных роликов. Скандал разразился летом 2016 года, когда молодой человек выложил видео ловли покемонов в