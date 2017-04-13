Соколовскому вынесут приговор до майских праздников

Приговор 22-летнему блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, вынесут до 1 мая 2017 года. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, передает «Уралинформбюро».

«Дело Соколовского завершается. До 01 мая 2017 года, скорее всего, будет вынесен приговор. Суд просто перенесет заключение экспертов на бумагу… а прения состоятся ориентировочно 27 апреля 2017 года», — написал защитник. Он добавил, что следует ожидать обвинительного вердикта.