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13:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Соколовскому вынесут приговор до майских праздников

Оправдают вряд ли.

Приговор 22-летнему блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, вынесут до 1 мая 2017 года. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, передает «Уралинформбюро».

«Дело Соколовского завершается. До 01 мая 2017 года, скорее всего, будет вынесен приговор. Суд просто перенесет заключение экспертов на бумагу… а прения состоятся ориентировочно 27 апреля 2017 года», — написал защитник. Он добавил, что следует ожидать обвинительного вердикта.

Соколовского обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. По данным следствия, за 3 года он разместил на своем канале YouTube 9 провокационных роликов. Скандал разразился летом 2016 года, когда молодой человек выложил видео ловли покемонов в Храме-на-Крови.

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