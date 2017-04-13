На Среднем Урале в квартире жилого дома нашли две боевые гранаты
В Полевском сегодня эвакуировали жителей одного из домов. Как оказалось, в коммунальной квартире дома были обнаружены две боевые гранаты.
В Полевском сегодня эвакуировали жителей одного из домов. Как оказалось, в коммунальной квартире дома были обнаружены две боевые гранаты.
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В ведомстве уточнили, что приехавшие
Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, устанавливается лицо, причастное к незаконному обороту боеприпасов.