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13:55 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале в квартире жилого дома нашли две боевые гранаты

В Полевском сегодня эвакуировали жителей одного из домов. Как оказалось, в коммунальной квартире дома были обнаружены две боевые гранаты.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Накануне.RU данную информацию подтвердили и пояснили: «Сегодня утром в полицию Полевского поступило сообщение об обнаружении в коммунальной квартире дома на улице Максима Горького двух предметов, похожих на гранаты. По указанному адресу незамедлительно прибыли наряды ППС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Полевской. Жильцы дома были эвакуированы, граждане, проживающие в указанной квартире, доставлены в дежурную часть для разбирательства».

В ведомстве уточнили, что приехавшие специалисты-взрывотехники дали заключение, что гранаты боевые. В настоящее время опасная находка вывезена на полигон для уничтожения.

Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, устанавливается лицо, причастное к незаконному обороту боеприпасов.

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