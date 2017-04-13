На Среднем Урале в квартире жилого дома нашли две боевые гранаты

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Накануне.RU данную информацию подтвердили и пояснили: «Сегодня утром в полицию Полевского поступило сообщение об обнаружении в коммунальной квартире дома на улице Максима Горького двух предметов, похожих на гранаты. По указанному адресу незамедлительно прибыли наряды ППС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Полевской. Жильцы дома были эвакуированы, граждане, проживающие в указанной квартире, доставлены в дежурную часть для разбирательства».

В ведомстве уточнили, что приехавшие специалисты-взрывотехники дали заключение, что гранаты боевые. В настоящее время опасная находка вывезена на полигон для уничтожения.

Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, устанавливается лицо, причастное к незаконному обороту боеприпасов.