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14:11 (мск), источник: АиФ Крым

Ребенка в Симферополе ограбил подросток с ножом

Грабитель вынудил ребенка отдать телефон марки Asus стоимостью 4 тыс рублей.

Правоохранители Крыма объявили розыск подростка, который ограбил ребенка в столице республики, угрожая ему ножом. Данная информация была распространена пресс-службой следственного управления Следственного комитета РФ по РК.

«Во время предварительного следствия установлено, что в вечернее время 11 апреля неустановленный мужчина возраста 16−17 лет, находясь на пешеходной тропинке за домом № 99 на улице Гавена в Симферополе, напал на малолетнюю 2006 года рождения и, угрожая раскладным ножом, потребовал отдать телефон и деньги», — рассказали в следуправлении.

В пресс-службе также отметили, что девочка испугалась угрозы и выполнила требования грабителя в результате чего лишилась телефона марки Asus стоимостью 4 тыс руб.

Преступник скрылся с места происшествия. В ведомстве сообщили, что по факту разбоя возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Согласно информации правоохранительных органов, нападавший имеет славянскую внешность, он ростом около 180−185 см, с темными волосами и худощавого телосложения.

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