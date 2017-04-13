Экс-главе сельского поселения под Волгоградом дали 7 лет за надругательство

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, ночью 8 октября 2015 пьяные глава поселения Николай Пивоваров и его приятели Станислав Рыскаль и Андрей Наумов встретили свою 32-летнюю знакомую и предложили ей подвезти ее до дома. Когда она села в машину, мужчины вывезли её на берег пруда «Заплавский Байрак», где поочередно надругались над ней.

Суд приговорил Рыскаля и Пивоварова к семи годам лишения свободы, а Наумова — к пяти. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.