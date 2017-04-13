В Самаре задержали украинского шпиона

«Задержан в Самаре 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения “Спецрезерв” главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ)», — рассказал источник.

В ходе опроса задержанный признался, что проводил в интересах ГУР МОУ визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а также в Ростовской и Самарской областях.

«Ему неоднократно поручались задания по сбору информации о военных объектах ополчения ДНР, в том числе в населенных пунктах Донецк и Ясиноватая, используемых ополчением вооружении и военной техники», — отметил источник.

Во время выполнения аналогичного задания на железнодорожном вокзале Самары предполагаемый агент украинской разведки был задержан, сообщил источник.