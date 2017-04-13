В Пермском крае разыскивают молодого отца
Он должен был забрать жену из роддома, но пропал за день до этого.
Он должен был забрать жену из роддома, но пропал за день до этого.
Жителя Березников разыскивают родные и близкие. Они разместили в социальной сети обращение с просьбой о помощи. По их словам, 12 апреля 32-летний Виктор Панов должен был забрать жену из родильного дома. Однако там он так и не появился. Связь с ним прервалась 11 апреля. Найти его родные не могут — телефон молодого человека не отвечает.
Как рассказали корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в ГУВД по Пермскому краю, родственники уже подали заявление в полицию. Местонахождение мужчины сейчас устанавливают полицейские.