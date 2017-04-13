В Пермском крае разыскивают молодого отца

Жителя Березников разыскивают родные и близкие. Они разместили в социальной сети обращение с просьбой о помощи. По их словам, 12 апреля 32-летний Виктор Панов должен был забрать жену из родильного дома. Однако там он так и не появился. Связь с ним прервалась 11 апреля. Найти его родные не могут — телефон молодого человека не отвечает.