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14:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае разыскивают молодого отца

Он должен был забрать жену из роддома, но пропал за день до этого.

Жителя Березников разыскивают родные и близкие. Они разместили в социальной сети обращение с просьбой о помощи. По их словам, 12 апреля 32-летний Виктор Панов должен был забрать жену из родильного дома. Однако там он так и не появился. Связь с ним прервалась 11 апреля. Найти его родные не могут — телефон молодого человека не отвечает.

Как рассказали корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в ГУВД по Пермскому краю, родственники уже подали заявление в полицию. Местонахождение мужчины сейчас устанавливают полицейские.

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