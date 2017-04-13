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15:20 (мск), источник: РИА Новости

СК объявил в розыск причастных к убийству трех человек на Кубани

КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела об убийстве трех человек в ходе перестрелки в станице Казанской в федеральный розыск объявлены двое мужчин, сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что вечером 30 марта текущего года в станице Казанской Краснодарского края 25-летний местный житель выстрелил в группу мужчин, стоявших около бильярдной. В результате огнестрельных ранений 21-летний молодой человек был убит, еще двое скончались в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

«В ходе расследования уголовного дела получены сведения о причастности к данному преступлению Романа Колесникова 1983 года рождения и Ивана Кухтинова 1989 года рождения, которые объявлены в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

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