СК объявил в розыск причастных к убийству трех человек на Кубани

Ранее сообщалось, что вечером 30 марта текущего года в станице Казанской Краснодарского края 25-летний местный житель выстрелил в группу мужчин, стоявших около бильярдной. В результате огнестрельных ранений 21-летний молодой человек был убит, еще двое скончались в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

«В ходе расследования уголовного дела получены сведения о причастности к данному преступлению Романа Колесникова 1983 года рождения и Ивана Кухтинова 1989 года рождения, которые объявлены в федеральный розыск», — говорится в сообщении.