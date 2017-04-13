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15:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Литовец вез в Калининград груз с превышением радиации в 243 раза

Калининградская таможня выявила на границе с Литвой груз с превышением радиационного фона в 243 раза.

Как сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, из Литвы в пункт пропуск Советск прибыл грузовик марки «ДАФ», груженный тюками с вещами, бывшими в употреблении.

При въезде транспортного средства сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь», поэтому российские таможенники приняли решение задержать автомобиль.

«Спектральный анализ показал, что в тюке находится радиационный источник на основе радионуклида радий-226, — уточнил собеседник ИА REGNUM. — Уровень ионизирующего излучения источника выше нормы в 243 раза».

По данным из открытых источников, радиоактивный нуклид радий-226 принадлежит к радиоактивному семейству урана-238. Радий-226 применяется в геохимии, медицине и приборостроении.

В настоящее время автомобиль с грузом возвращен в адрес отправителя г. Вильнюс.

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