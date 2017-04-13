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13:54 (мск), источник: Publika.md

Двое фигурантов дела о договорных тендерах проведут 30 суток в тюрьме

Двое фигурантов дела о договорных тендерах проведут 30 суток в изоляторе, еще шестеро будут под домашним арестом.

Источник: Publika.md

Решение в ответ на ходатайство прокуроров принял Буюканский суд столицы. Прокуроры настаивают на аресте остальных 11-ти обвиняемых. Заседание суда продолжается.

Напомним, что 19 госчиновников, директоров гимназий и предпринимателей обвиняют в пассивной коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Речь идет о договорных тендерах по снижению теплозатрат, теплоизоляции, а также проведению ремонтно-строительных работ.

Общая стоимость услуг — почти 28 миллионов леев. Следователи полагают, что чиновники были в сговоре с предпринимателями. Тендеры выигрывали далеко не случайные фирмы.

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