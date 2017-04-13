Двое фигурантов дела о договорных тендерах проведут 30 суток в тюрьме

Решение в ответ на ходатайство прокуроров принял Буюканский суд столицы. Прокуроры настаивают на аресте остальных 11-ти обвиняемых. Заседание суда продолжается.

Напомним, что 19 госчиновников, директоров гимназий и предпринимателей обвиняют в пассивной коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Речь идет о договорных тендерах по снижению теплозатрат, теплоизоляции, а также проведению ремонтно-строительных работ.

Общая стоимость услуг — почти 28 миллионов леев. Следователи полагают, что чиновники были в сговоре с предпринимателями. Тендеры выигрывали далеко не случайные фирмы.