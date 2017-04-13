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14:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец на Lexus протаранил ограждение и три иномарки

С ним ехали беременная женщина и ребенок.

Вечером 12 апреля в Екатеринбурге на улице Краснолесья водитель Lexus протаранил разделительный отбойник и вылетел на припаркованные машины.

«Лексус летел со стороны Амундсена, в сторону де Генина и первоначально зацепил затралтный разделительный бордюр и уже от него его отфутболило на другую сторону метров 70 наверное, обе проезжие части усыпаны запчастями», — написал Иван Буткинец в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация автора. — Прим.ред.).

По его словам, за рулем был молодой мужчина. На пассажирских сиденьях находились беременная женщина и ребенок 7−10 лет.

«Проезжали по встречке в этот момент… Чудом спаслись.. Машину резко понесло в отбойник и после разбиения в хлам,

«Проезжали по встречке в этот момент… Чудом спаслись.. в метрах 10 пролетело от нас», — рассказывает другой очевидец Андрей Белых.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла около 23 часов. Водитель Lexus не обеспечил постоянного контроля за движением, пробил ограждение и вылетел на стоящие Audi, Volkswagen и Daewoo Nexia. Никто не пострадал.

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