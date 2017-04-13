Водитель легковушки погиб в аварии с микроавтобусом под Новосибирском

По данном ведомства, смертельная авария произошла на 145 километра трассы К-19Р. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Ивеко».

В результате аварии погиб водитель легковушки. Он скончался на месте, не дождавшись помощи врачей. Водитель второй машины получил травмы.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.