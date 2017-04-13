Под Воронежем угонщик авто выронил в салоне фотографию жены

Накануне к полицейским из Нововоронежа поступило заявление об угоне. «ВАЗ-21061» был припаркован около многоэтажки на улице Строителей.

Примерно в это же время поступило сообщение об еще одном аналогичном угоне. У 90-летнего пенсионера пропал от дома на улице Набережной «ВАЗ-21063».