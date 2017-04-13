Под Воронежем угонщик авто выронил в салоне фотографию жены
Это помогло найти и задержать подозреваемого.
Это помогло найти и задержать подозреваемого.
Накануне к полицейским из Нововоронежа поступило заявление об угоне. «ВАЗ-21061» был припаркован около многоэтажки на улице Строителей.
Примерно в это же время поступило сообщение об еще одном аналогичном угоне. У 90-летнего пенсионера пропал от дома на улице Набережной «ВАЗ-21063».
Вскоре полицейские нашли пропавшие машины. Они были брошены после того, как в баках закончился бензин. В салоне одной из машин нашли фотографию молодой женщины. Она не принадлежала хозяину. Полицейские установили личность девушки, а потом и нашли подозреваемого. Это оказался её муж.
«23-летний мужчина был задержан и дал признательные показания, — рассказали в
В отношении незадачливого угонщика возбудили два дела за неправомерное завладение авто.