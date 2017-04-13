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14:07 (мск), источник: ТАСС

В Крыму задержали последователей «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек в Бахчисарайском районе.

Источник: AP 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бахчисарайском районе Крыма несколько человек в ходе мероприятий по выявлению причастных к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского главка МВД.

«В рамках мероприятий задержаны несколько человек», — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить число задержанных.

В комментарии на сайте крымского главка МВД указано, что правоохранители провели на территории Бахчисарайского района «плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации». «Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении. Других подробностей в ГУ МВД пока не раскрывают.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что полиция проводит работу по выявлению и задержанию лиц, причастных к деятельности запрещенной «Хизб ут-Тахрир».

О «Хизб ут-Тахрир»

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к «истинно исламскому образу жизни». В России «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка «Хизб ут-Тахрир» существовала в Крыму долгие годы, так как была разрешена, когда полуостров входил с состав Украины. Только в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей организации.

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