В Крыму задержали последователей «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек в Бахчисарайском районе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек в Бахчисарайском районе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бахчисарайском районе Крыма несколько человек в ходе мероприятий по выявлению причастных к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом ТАСС сообщил представитель
«В рамках мероприятий задержаны несколько человек», — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить число задержанных.
В комментарии на сайте крымского главка МВД указано, что правоохранители провели на территории Бахчисарайского района «плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации». «Изымается литература экстремисткой направленности», — уточняется в сообщении. Других подробностей в ГУ МВД пока не раскрывают.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что полиция проводит работу по выявлению и задержанию лиц, причастных к деятельности запрещенной «Хизб ут-Тахрир».
О «Хизб ут-Тахрир»
«Хизб
В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка «Хизб ут-Тахрир» существовала в Крыму долгие годы, так как была разрешена, когда полуостров входил с состав Украины. Только в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей организации.