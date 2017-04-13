Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
В Мексике из самолета выбросили трех человек
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14«Дарю тебе звезду»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дело учителя из Златоуста об истязании первоклашкек передали в суд

Татьяне Порсевой вменили две статьи уголовного кодекса.

Уголовное дело учителя начальных классов школы № 10 Златоуста Татьяны Порсевой, обвиняемой в издевательствах на первоклассниками, передали в суд. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Челябинск» рассказал зампрокурора города Андрей Скобочкин.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором. Порсевой вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего (ст. 111 УК РФ) и и два преступления по жестокому обращению с детьми (ст. 156 УК РФ)», — уточнил прокурор.

По версии следствия, обвиняемая грубо и пренебрежительно относилась к ученице 1-го класса. Учительница создала психотравмирующую ситуацию из-за чего у девочки случилось психическое расстройство.

Напомним, анонимку на заслуженного учителя в мае написала мама одной из учениц. Прокурорская проверка показала, что Татьяна Порсева задавала чересчур сложные задания, урезала перемены, но самое страшное — обращалась с детьми грубо и пренебрежительно, унижая человеческое достоинство и допуская физическое воздействие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Повару из Сургута грозит смертная казнь в Индонезии
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Дамаск: коалиция ударила по складу химоружия ИГ
СК раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл 
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Фильм Звягинцева вошел в программу Каннского кинофестиваля
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Валерия, Водонаева на съемках возрожденных «12 злобных зрителей» Легендарное шоу вернется на «MTV Россия» в апреле с первой ведущей Яной Чуриковой
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь