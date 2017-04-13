Дело учителя из Златоуста об истязании первоклашкек передали в суд

Уголовное дело учителя начальных классов школы № 10 Златоуста Татьяны Порсевой, обвиняемой в издевательствах на первоклассниками, передали в суд. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Челябинск» рассказал зампрокурора города Андрей Скобочкин.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором. Порсевой вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего (ст. 111 УК РФ) и и два преступления по жестокому обращению с детьми (ст. 156 УК РФ)», — уточнил прокурор.

По версии следствия, обвиняемая грубо и пренебрежительно относилась к ученице 1-го класса. Учительница создала психотравмирующую ситуацию из-за чего у девочки случилось психическое расстройство.

Напомним, анонимку на заслуженного учителя в мае написала мама одной из учениц. Прокурорская проверка показала, что Татьяна Порсева задавала чересчур сложные задания, урезала перемены, но самое страшное — обращалась с детьми грубо и пренебрежительно, унижая человеческое достоинство и допуская физическое воздействие.