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17:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани загорелась машина с женщиной и детьми в салоне

В Кировском районе Казани 12 апреля загорелась «Лада» 14-й модели с пассажирами внутри. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

В это время за рулем автомобиля находилась женщина. Она услышала хлопок, после чего быстро вытащила детей из машины и отошла на безопасное расстояние.

 — Возгорание произошло из-за утечки газа, — сказал очевидец происшествия Ярослав Одинцов.

По его словам, жители помогли тушить автомобиль, затем на место происшествия приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание.

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