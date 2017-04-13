В Казани загорелась машина с женщиной и детьми в салоне
В Кировском районе Казани 12 апреля загорелась «Лада» 14-й модели с пассажирами внутри. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.
В Кировском районе Казани 12 апреля загорелась «Лада» 14-й модели с пассажирами внутри. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.
В это время за рулем автомобиля находилась женщина. Она услышала хлопок, после чего быстро вытащила детей из машины и отошла на безопасное расстояние.
— Возгорание произошло
По его словам, жители помогли тушить автомобиль, затем на место происшествия приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание.