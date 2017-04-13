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15:24 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже УК выплатит компенсацию матери и дочери за отравление угарным газом

Такое решение вынес суд.

Источник: Новости Воронежа

В феврале прошлого года в Советском районе женщина и её дочь отравились в квартире угарным газом. Дом обслуживает управляющая компания — она обязана содержать вентиляцию и дымоходы в исправном состоянии, а также обеспечивать плотность и герметичность дымоходов.

«Экспертиза показала, что на кухне в момент происшествия не функционировала система газоотведения и вентиляции», — рассказали в прокуратуре.

Отравление получили мама и 7-летняя девочка. Последняя лечилась в больнице.

Суд взыскал с управляющей компании 10 тысяч компенсации морального вреда в пользу материла и 30 тысячи — в пользу девочки.

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