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14:16 (мск), источник: РБК - Украина

В метро Харькова задержали мужчину с гранатами

Сегодня в 07:30 сотрудники отдела полиции в Харьковском метрополитене заметили в вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» подозрительного мужчину с сумкой.

При обыске у него нашли гранаты, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. При проверке правоохранители обнаружили три гранаты РГД и три запала к ним.

Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее во время осмотра автомобиля и квартиры работники управления противодействия наркопреступности киевской полиции обнаружили у трех мужчин наркотические вещества, оружие и боеприпасы.

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