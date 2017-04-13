В метро Харькова задержали мужчину с гранатами

При обыске у него нашли гранаты, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. При проверке правоохранители обнаружили три гранаты РГД и три запала к ним.

Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее во время осмотра автомобиля и квартиры работники управления противодействия наркопреступности киевской полиции обнаружили у трех мужчин наркотические вещества, оружие и боеприпасы.