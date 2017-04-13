В метро Харькова задержали мужчину с гранатами
Сегодня в 07:30 сотрудники отдела полиции в Харьковском метрополитене заметили в вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» подозрительного мужчину с сумкой.
Сегодня в 07:30 сотрудники отдела полиции в Харьковском метрополитене заметили в вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» подозрительного мужчину с сумкой.
При обыске у него нашли гранаты, сообщает
Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, ранее во время осмотра автомобиля и квартиры работники управления противодействия наркопреступности киевской полиции обнаружили у трех мужчин наркотические вещества, оружие и боеприпасы.