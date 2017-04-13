Собака напала на хозяйку в одном из садоводств в Иркутской области

Домашняя собака напала на свою хозяйку и покусала ее в садоводстве «Жарки» Усольского района Иркутской области. В дежурную часть полиции позвонил 20-летний молодой человек, который сообщил, что принадлежащая ему среднеазиатская овчарка сорвалась с цепи и покусала его супругу, причинив женщине серьезные травмы. Заявитель просил оказать помощь его семье и обезвредить ставшее опасным животное. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», применив табельное оружие, обезвредили овчарку, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили, что по дачному участку бегает свирепый пес, который ведет себя крайне агрессивно и никого не впускает на территорию дачи, включая собственного хозяина. Животное представляло серьезную опасность не только для владельцев дачи и их родственников, но и для остальных жителей садоводства. В сложившейся ситуации сотрудники полиции приняли решение ради защиты жизни и здоровья людей применить табельное оружие на поражение. После нескольких прицельных выстрелов собаку удалось обезвредить», — сообщили в пресс-службе.