Собака напала на хозяйку в одном из садоводств в Иркутской области
Полицейские обезвредили, ставшее опасным, домашнее животное.
Полицейские обезвредили, ставшее опасным, домашнее животное.
Домашняя собака напала на свою хозяйку и покусала ее в садоводстве «Жарки» Усольского района Иркутской области. В дежурную часть полиции позвонил 20-летний молодой человек, который сообщил, что принадлежащая ему среднеазиатская овчарка сорвалась с цепи и покусала его супругу, причинив женщине серьезные травмы. Заявитель просил оказать помощь его семье и обезвредить ставшее опасным животное. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», применив табельное оружие, обезвредили овчарку, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили, что по дачному участку бегает свирепый пес, который ведет себя крайне агрессивно и никого не впускает на территорию дачи, включая собственного хозяина. Животное представляло серьезную опасность не только для владельцев дачи и их родственников, но и для остальных жителей садоводства. В сложившейся ситуации сотрудники полиции приняли решение ради защиты жизни и здоровья людей применить табельное оружие на поражение. После нескольких прицельных выстрелов собаку удалось обезвредить», — сообщили в