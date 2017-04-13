В Полевском из-за боевых гранат эвакуировали общежитие

Из дома были эвакуированы жильцы. На место ЧП прибыли наряды ППС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Полевской.

Данную информацию «УралПолит.Ru» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Приехавшие специалисты-взрывотехники дали заключение, что гранаты боевые. В настоящее время опасная находка вывезена на полигон для уничтожения. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, устанавливается лицо, причастное к незаконному обороту боеприпасов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Граждане, проживавшие в квартире, где были обнаружены гранаты, доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.