В Полевском из-за боевых гранат эвакуировали общежитие
ПОЛЕВСКОЙ, 13 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Полевском у жителя коммунальной квартиры на улице Максима Горького изъяты две боевые гранаты.
ПОЛЕВСКОЙ, 13 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Полевском у жителя коммунальной квартиры на улице Максима Горького изъяты две боевые гранаты.
Из дома были эвакуированы жильцы. На место ЧП прибыли наряды ППС и
Данную информацию «УралПолит.Ru» подтвердили в
«Приехавшие
Граждане, проживавшие в квартире, где были обнаружены гранаты, доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.