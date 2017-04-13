В Перми Роспотребнадзор выяснит причины отравления в детском саду

Родители пожаловались на плохое самочувствие малышей, сообщили в краевой службе Роспотребнадзора.

— Сейчас туда выехали наши специалисты, — говорит Ольга Шутова, представитель надзорного ведомства. — Пока еще причины нездоровья у детей не выяснены. По имеющейся информации, у детей появилась рвота, тошнота.

К проверке подключились и сотрудники департамента образования администрации Перми.