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15:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе чиновница пенсионного фонда украла у государства 10 млн рублей

В Октябрьском районе Уфы перед судом предстала 47-летняя чиновница пенсионного фонда РФ ПО РБ, обвиняемая в особо крупной мошенничестве, сообщает Прокуратура РБ.

По материалам дела, с ноября 2014 по апрель 2016 года чиновница, предлагала пенсионерам участие в вымышленной программе социальной защиты для нуждающихся. Затем она незаконно перечисляла на счета пенсионеров разовые платы и начисления. Получатели забирали деньги и передавали их обратно чиновнице, часть оставляя себе.

Задействовав 53 пенсионера, женщина украла у государства более 10,2 млн рублей. Свою вину она признала полностью. Уголовное дело направлено в суд.

Комментарии
1
lexx
поймали это хорошо, на одну воровку стало меньше, правильно работают ребята)))
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