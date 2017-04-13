В Уфе чиновница пенсионного фонда украла у государства 10 млн рублей
В Октябрьском районе Уфы перед судом предстала 47-летняя чиновница пенсионного фонда РФ ПО РБ, обвиняемая в особо крупной мошенничестве, сообщает Прокуратура РБ.
В Октябрьском районе Уфы перед судом предстала 47-летняя чиновница пенсионного фонда РФ ПО РБ, обвиняемая в особо крупной мошенничестве, сообщает Прокуратура РБ.
По материалам дела, с ноября 2014 по апрель 2016 года чиновница, предлагала пенсионерам участие в вымышленной программе социальной защиты для нуждающихся. Затем она незаконно перечисляла на счета пенсионеров разовые платы и начисления. Получатели забирали деньги и передавали их обратно чиновнице, часть оставляя себе.
Задействовав 53 пенсионера, женщина украла у государства более 10,2 млн рублей. Свою вину она признала полностью. Уголовное дело направлено в суд.