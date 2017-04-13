В Уфе в ДТП на перекрестке пострадала беременная женщина

В Деме на пересечении улиц Центральной и Армянской столкнулись две иномарки. Водитель «Ссанг Йонг» въехал в бок «Ниссана», а после удара корейский внедорожник протаранил светофор и затих.

Вроде и повреждения у авто несерьезные, но без пострадавших не обошлось. Беременную женщину, которая находилась на пассажирском сидении «Ссанг Йонга», увезли в больницу на скорой.

Насколько серьезны последствия ДТП, и кто виноват в этой ситуации, предстоит выяснить сотрудникам столичной Госавтоинспекции.