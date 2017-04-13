Родители застреленной в Копейске девушки требуют 4 миллиона

В Копейске родители 16-летней девушки, погибшей от случайного выстрела из ружья, требуют 4 миллиона рублей моральной компенсации. Сумма была озвучена в ходе прений по уголовному делу в горсуде, сообщили «Уралинформбюро» в местной прокуратуре.

Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Девушка пришла в гости к своему 15-летнему другу. Они стали баловаться с заряженным ружьем, которое оставил отец подростка. Юноша случайно нажал на курок и ранил подругу в живот — она скончалась на месте.

Уголовное дело было заведено на отца молодого человека — небрежное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение боеприпасов. Прокурор просит назначить мужчине штраф в 80 тысяч рублей и условный срок в два года. Кроме того, прокуратура поддержала иски родителей погибшей девушки. Мать и отец просят по два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор будет оглашен 5 мая 2017 года.