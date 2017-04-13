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15:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Казани задержала подозреваемого в хищении миллиона

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники полиции Казани задержали подозреваемого в хищении более миллиона рублей у 75-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

29 марта полицию заявлением обратилась 75-летняя жительница Московского района Казани и сообщила, что неизвестный мужчина обманом похитил у нее более миллиона рублей. По ее словам, 24 марта к ней на улице подошел неизвестный и предложил приобрести недорогую верхнюю одежду.

Мужчина поведал историю о том, что его родственнику нужно дорогостоящее лечение. Он пояснил, что свои сбережения уже потратил и попросил у нее деньги в долг. Женщина согласилась помочь и пригласила его к себе домой. Забрав из квартиры паспорт и сберегательную книжку, они отправились в банк. По дороге незнакомец попросил ее на вопросы сотрудников банка отвечать, что деньги нужны для покупки автомобиля внуку.

Пенсионерка сняла со своего банковского вклада 1 миллион 140 тысяч рублей и передала их мужчине. После этого незнакомец подвез ее до остановки общественного транспорта и уехал. Несколько дней она ждала, что мужчина вернет деньги. Однако поняв, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в Сызрани в Самарской области. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу, устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

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