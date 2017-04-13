Полиция разыскивает 60-летнего гражданина Армении Ованнеса Погосяна, пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области 25 марта.

По оперативной информации, имеющейся у сотрудников краснобаковского ОВД, мужчина направился в Нижний Новгород для дальнейшего выезда в Армению транзитом через Москву или Ростов-на-Дону.

Приметы пропавшего: на вид 60−65 лет, рост около 175 см, худощавое телосложение, глаза тёмные, волосы короткие.

Особые приметы: татуировка на пальцах левой руки «1957», татуировка на правом плече «Русалка». Был одет: тёмно синяя куртка до колен, черные штаны с белыми полосками по бокам, ботинки чёрного цвета, кофта серого цвета.