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15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полиция разыскивает 60-летнего гражданина Армении Ованнеса Погосяна, пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области 25 марта

Мужчина направился в Нижний Новгород для дальнейшего выезда в Армению.

Полиция разыскивает 60-летнего гражданина Армении Ованнеса Погосяна, пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области 25 марта.

По оперативной информации, имеющейся у сотрудников краснобаковского ОВД, мужчина направился в Нижний Новгород для дальнейшего выезда в Армению транзитом через Москву или Ростов-на-Дону.

Приметы пропавшего: на вид 60−65 лет, рост около 175 см, худощавое телосложение, глаза тёмные, волосы короткие.

Особые приметы: татуировка на пальцах левой руки «1957», татуировка на правом плече «Русалка». Был одет: тёмно синяя куртка до колен, черные штаны с белыми полосками по бокам, ботинки чёрного цвета, кофта серого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 (83156) 2−15−60, 2−13−60 или по каналу связи 02.

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