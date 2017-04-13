МВД: Следов насилия на теле пропавшего в конце марта жителя Братска не обнаружено

По предварительным данным следов насилия на теле молодого человека не обнаружено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Братское».

«Тело молодого человека было найдено на территории заброшенного мелькомбината. Обнаружили его посторонние люди. Обстоятельства его смерти пока уточняются. Молодой человек упал в шахту элеватора. Родственники уже опознали тело. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Смерть наступила примерно спустя неделю после исчезновения», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, молодой человек ушел из дома 27 марта и не вернулся.