МВД: Следов насилия на теле пропавшего в конце марта жителя Братска не обнаружено
Тело пропавшего в конце марта 23-летнего жителя Братска было обнаружено 9 апреля в шахте элеватора заброшенного мелькомбината.
Тело пропавшего в конце марта 23-летнего жителя Братска было обнаружено 9 апреля в шахте элеватора заброшенного мелькомбината.
По предварительным данным следов насилия на теле молодого человека не обнаружено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Тело молодого человека было найдено на территории заброшенного мелькомбината. Обнаружили его посторонние люди. Обстоятельства его смерти пока уточняются. Молодой человек упал в шахту элеватора. Родственники уже опознали тело. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Смерть наступила примерно спустя неделю после исчезновения», — сообщили в
Напомним, молодой человек ушел из дома 27 марта и не вернулся.