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15:49 (мск), источник: Uralpress.ru

Из челябинской больницы эвакуировали людей из-за пакета с игрушками

Сегодня, 13 апреля, в Челябинске эвакуировали посетителей и сотрудников поликлиники городской клинической больницы № 9 из-за найденного подозрительного пакета.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД города, сообщение о подозрительном пакете поступило на пульт дежурного около двух часов дня от сотрудника больницы. Сразу на место происшествия были направлены все оперативные службы — полиция, МЧС.

Как сообщила заместитель главного врача больницы Ксения Платонова, сотрудник больницы обнаружил на подоконнике подозрительный предмет — прозрачный пакет, в котором просматривалась детская игрушка. Действуя по инструкции, позвонили в полицию и начали эвакуацию находившихся в здании людей. Территория вокруг здания была оцеплена.

Ксения Платонова отметила, что эвакуация была проведена частично, так как специалисты практически сразу выяснили, что угрозы для жизни людей нет. В УМД уточнили, когда полицейские прибыли на место происшествия, они сразу выяснили, что игрушки оставил ребенок.

Как уже сообщало агентство, сегодня в Коркино бдительные граждане сообщили в полицию о подозрительном предмете во дворе дома. 10 апреля дорожные рабочие на путях в Магнитогорске нашли подозрительную коробку и вызвали спецслужбы. Восьмого апреля экстренные службы Челябинска трижды выезжали на сообщения о подозрительных предметах.

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