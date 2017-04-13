Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Российский актер выпал из окна
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15:43 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Полицейские объявили в розыск 55-летнюю жительницу Уфы

Женщина пропала две недели назад при очень странных обстоятельствах.

Семья Милявши Рамазановой в отчаяньи. Информации о матери нет с 29 марта. Дети мучают себя самыми фантастическими версиями, вплоть до того, что их маму могут удерживать сотрудники коллекторского агентства, у нее были долги.

Впрочем никаких подтверждений этого просто нет.

Как пропала женщина и где ее видели в последний раз? Расскажем подробности этой истории в вечернем выпуске в 20:45.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Телеведущая забыла про прямой эфир (видео)
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Дамаск: коалиция ударила по складу химоружия ИГ
СК раскрыл подробности дела против Леонида Маркелова
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Фильм Звягинцева вошел в программу Каннского кинофестиваля
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ» Стали известны номинанты юбилейной, 15-й премии российского музыкального телеканала, а также объявлены имена ведущих гала-концерта в «Олимпийском»
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь