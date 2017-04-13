Полицейские объявили в розыск 55-летнюю жительницу Уфы

Семья Милявши Рамазановой в отчаяньи. Информации о матери нет с 29 марта. Дети мучают себя самыми фантастическими версиями, вплоть до того, что их маму могут удерживать сотрудники коллекторского агентства, у нее были долги.

Впрочем никаких подтверждений этого просто нет.

Как пропала женщина и где ее видели в последний раз? Расскажем подробности этой истории в вечернем выпуске в 20:45.