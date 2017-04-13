В Новокуйбышевске разбойник в маске ограбил продавщицу и попался через 20 минут

В среду, 12 апреля, около 16:00 в полицию Новокуйбышевска за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что примерно в 15:30 в магазине «Продукты», расположенном па улице Свердлова, где она работает, к ней подошел мужчина в шапке с прорезями для глаз. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал деньги. Женщина отдала кошелек с 5 400 рублями внутри, после чего преступник скрылся.

Получив ориентировку на преступника, полицейские и сотрудники Росгвардии приступили к его поиску. Следуя по одному из проездов, гвардейцы заметили предполагаемого злоумышленника. Увидев патрульную машину, подозреваемый выбросил нож в кусты. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанный — 28-летний безработный житель Новокуйбышевска дал признательные показания. При нем правоохранители обнаружили похищенные деньги. От кошелька, маски и куртки, в которую он был одет в момент грабежа, мужчина успел избавиться.