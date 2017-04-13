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15:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Сотрудника банка в Караганде осудили на 8 лет за звонки школьнице

Сотрудник банка второго уровня в Караганде осужден за развращение школьницы по телефону к 8 годам колонии, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Судья по делам несовершеннолетних Карагандинской области Елена Кириллова признала подсудимого виновным по статье «развращение малолетних».

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», ― прокомментировали в суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области.

Известно, что осужденный готовит апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд. Он не признал вину, заявляя, что зафиксированные входящие звонки его номеров телефонов в базе номеров стационарного телефона, установленного в квартире потерпевшей девочки ― это якобы недоразумение, технический сбой. Однако фоноскопическая экспертиза установила сходство при идентификации голоса и речи подсудимого и звонившего анонима.

Напомним, мужчина на протяжении почти года звонил восьмилетней девочке и рассказывал подробности интимной жизни.

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