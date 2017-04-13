МВД: В Калининграде задержали руководство отдела УФМС за продажу российских паспортов

По версии следствия, чиновники в течение четырёх лет незаконно выдавали российские паспорта иностранцам.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в МВД РФ, организатором группы являлась 47-летняя женщина — бывший начальник отдела Федеральной миграционной службы Неманского района. В период с 2011 по 2014 годы злоумышленница незаконно оформила паспорта 80 иностранным гражданам.

Экс-чиновница вместе со своей помощницей подделывали записи в подомовых книгах о прописке граждан на территории одного из районов области. Денежного вознаграждения за оформление одного паспорта составляло 4 000 евро. В 2015 году женщина уволилась из ФМС.

Уголовное дело, насчитывающее 188 эпизодов по статьям «Получение взятки», «Служебный подлог» и «Незаконная выдача паспорта гражданина РФ», в отношении бывшего начальника отдела ФМС направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в полиции.

Сотрудники УМВД, УФСБ и СУ СК изымают незаконно выданные паспорта. Кроме того, продолжается расследование уголовных дел в отношении посредников.