МВД: В Калининграде задержали руководство отдела УФМС за продажу российских паспортов
Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Калининграде членов предполагаемой преступной группировки, состоящей из бывших сотрудников Федеральной миграционной службы.
Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Калининграде членов предполагаемой преступной группировки, состоящей из бывших сотрудников Федеральной миграционной службы.
По версии следствия, чиновники в течение четырёх лет незаконно выдавали российские паспорта иностранцам.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в МВД РФ, организатором группы являлась 47-летняя женщина — бывший начальник отдела Федеральной миграционной службы Неманского района. В период с 2011 по 2014 годы злоумышленница незаконно оформила паспорта 80 иностранным гражданам.
Уголовное дело, насчитывающее 188 эпизодов по статьям «Получение взятки», «Служебный подлог» и «Незаконная выдача паспорта гражданина РФ», в отношении бывшего начальника отдела ФМС направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в полиции.
Сотрудники УМВД, УФСБ и СУ СК изымают незаконно выданные паспорта. Кроме того, продолжается расследование уголовных дел в отношении посредников.