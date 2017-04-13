Мужчину, избившего врача больницы Семашко, отправили в колонию
Руслана Назаралиева признали виновным в нанесении травм хирургу Дмитрию Зарубину.
Руслана Назаралиева признали виновным в нанесении травм хирургу Дмитрию Зарубину.
13 апреля в Промышленном районном суде был оглашен приговор по делу об избиении дежурного хирурга больницы имени Семашко Дмитрия Зарубина. Обвиняемый Руслан Назаралиев получил наказание в виде лишения свободы.
— Судья признал подсудимого виновным по ч. 2. статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и назначил ему наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год. Отбывать срок Назаралиев должен в
Хирург приёмного покоя Дмитрий Зарубин по его итогам получил