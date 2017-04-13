Мужчину, избившего врача больницы Семашко, отправили в колонию

13 апреля в Промышленном районном суде был оглашен приговор по делу об избиении дежурного хирурга больницы имени Семашко Дмитрия Зарубина. Обвиняемый Руслан Назаралиев получил наказание в виде лишения свободы.

— Судья признал подсудимого виновным по ч. 2. статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и назначил ему наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год. Отбывать срок Назаралиев должен в колонии-поселении. У стороны защиты есть 10 дней на обжалование такого решения суда. Время, которое обвиняемый провел под домашним арестом, включено в срок наказания, — сообщили ProGorodSamara.ru в прокуратуре Промышленного района.